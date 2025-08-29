На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас проигнорировала вопрос о гарантиях безопасности для Дании и Гренландии

Каллас не ответила на вопрос о гарантиях для Дании и Гренландии при нападении США
Yves Herman/Reuters

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас выразила поддержку Дании и Гренландии, однако не предоставила конкретного ответа на вопрос о потенциальных гарантиях безопасности в случае агрессии со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС.

«Мы полностью поддержим действия Гренландии, что бы она ни решила. Мы также полностью поддерживаем Данию, как члена ЕС, мы полностью солидарны с Данией», — заявила она, отвечая на вопросы датских журналистов, какие конкретные гарантии безопасности Евросоюз готовит для Дании и Гренландии «на случай нападения».

После этого Каллас сразу попрощалась и попыталась прервать общение со СМИ.

По данным датской телерадиокомпании DR, лица, предположительно связанные с президентом США Дональдом Трампом, тайно действуют в Гренландии, стремясь вызвать разногласия между островом и Данией. Утверждается, что они собирают информацию о гренландцах, лояльных и нелояльных к США, с целью создать условия для возможного присоединения острова к США.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела страны и поручил Министерству иностранных дел вызвать временного поверенного в делах США для обсуждения сложившейся ситуации.

Ранее Трамп передал Гренландию под контроль Северного командования США.

