Россия хочет начать процесс выбора нового генсека ООН

Во время председательства в Организации Объединенных Наций в октябре РФ хочет начать процесс выбора ее нового генсека, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова на пресс-конференции приводит РИА Новости.

«Мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства», — сказал дипломат.

Он уточнил, что необходимое для начала процедуры совместное письмо председателей Генассамблеи и Совбеза ООН необязательно будет подготовлено в октябре. В прошлой раз его составили в середине декабря.

1 октября к России перешло председательство в Совете Безопасности ООН. Небензя рассказал, что в ближайший месяц будет два ключевых мероприятия. 23 октября состоится ежеквартальная встреча по Ближнему Востоку, но РФ хочет поднять ее уровень. А на следующий день намечены открытые дебаты министерского уровня, посвященные 80-летнему юбилею организации.

Сейчас должность генсека ООН занимает Антониу Гутерриш из Португалии. Он стал девятым на этом посту и приступил к исполнению обязанностей 1 января 2017 года. Генсек назначается Генассамблеей по рекомендации Совбеза ООН. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков пребывания на этом посту, однако пока никто не занимал его более 10 лет. Второй срок Гутерриша продлится до конца 2026 года.

Ранее Путин оценил работу Лаврова на Генассамблее ООН.