В России пригрозили жестким ответом на конфискацию Евросоюзом ее активов

Захарова: Россия даст жесткий ответ на действия ЕС в отношении ее активов
Максим Блинов/РИА Новости

Россия даст жесткий ответ на любые действия Европейского союза в отношении замороженных активов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат подчеркнула, что Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования.

Захарова напомнила, что в Евросоюзе должны осознавать, что манипуляции с суверенными активами России станут нарушением права, они обязаны соблюдать международные обязательства. Представитель МИД назвала это банальным воровством.

Среди стран ЕС нет единства по вопросу изъятия российских активов. В частности, изъятие российских средств поддерживают Великобритания и Германия, а Франция и Бельгия выступают против. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что когда активы замораживаются, нужно уважать международное право.

Тем не менее, как пишет Reuters, вечером 1 октября страны ЕС пришли к принципиальному согласию о возможности использования активов РФ для предоставления Украине кредита, однако предупредили о необходимости урегулировать юридические вопросы.

В России к этим планам относятся резко отрицательно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «воровством». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков сравнил действия ЕС с поведением банды.

