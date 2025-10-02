В МИД рассказали о подготовке к визиту Токаева в Россию

Россия активно готовится к визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Токаев прибудет в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Захаровой, в ходе предстоящих переговоров главы государств обсудят весь спектр двусторонних отношений, в том числе вопросы гуманитарного характера.

Дипломат добавила, что список документов, которые планируются к подписанию по итогам российско-казахстанского саммита, находится в стадии формирования, постоянно пополняется.

28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве ждут приезда Токаева «с нетерпением» и готовят «солидный пакет» документов.

За несколько дней до этого Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине.

Ранее Казахстан отказался «мирить» Украину с Россией.