В Европе рассказали о главном преимуществе России над Западом

Премьер Туск: у России есть преимущество перед Европой в силе духа
Алексей Майшев/РИА Новости

Россия имеет преимущество перед странами Европы, которое состоит в силе духа. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, передает ТАСС.

«Единственным преимуществом на стороне России является ментальность. <...> Мы намного богаче их и лучше готовы в технологическом плане», — утверждает он.

При этом, как отметил Туск, Варшава не заинтересована в эскалации напряженности с Россией.

На этом фоне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в Европе идет гибридная война.

1 октября на неформальном саммите европейских лидеров в Копенгагене Фредериксен обратилась к НАТО с призывом усилить ответ на действия РФ в противостоянии с коллективным Западом, которые якобы направлены на раскол Европы. При этом политик не привела никаких фактов, которые доказали бы причастность России к инцидентам с беспилотниками.

Ранее в Дании прошли учения по отражению атак дронов.

Переговоры о мире на Украине
