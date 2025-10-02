Захарова: говорить о суверенитете Германии можно только условно

Говорить о суверенитете и самостоятельности современной Германии можно только условно. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что разделенная после поражения во Второй мировой войне Германия сумела после окончания холодной войны снова обрести единство. Однако, по мнению Захаровой, «проверки на зрелость единая Германия не выдержала».

«Парадоксально, но факт: те самые ФРГ и ГДР, каждая в отдельности, были куда более самостоятельными в принятии решения, чем нынешняя так называемая объединенная Германия», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что даже полноценной конституции у нынешней Германии «до сих пор нет».

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости противодействовать Еврокомиссии (ЕК), чтобы остановить вмешательство в повседневную жизнь людей.

Ранее в Германии заявили о необходимости вернуть обязательный призыв в армию.