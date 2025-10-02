На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России оценили суверенитет Германии

Захарова: говорить о суверенитете Германии можно только условно
true
true
true
close
Global Look Press

Говорить о суверенитете и самостоятельности современной Германии можно только условно. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что разделенная после поражения во Второй мировой войне Германия сумела после окончания холодной войны снова обрести единство. Однако, по мнению Захаровой, «проверки на зрелость единая Германия не выдержала».

«Парадоксально, но факт: те самые ФРГ и ГДР, каждая в отдельности, были куда более самостоятельными в принятии решения, чем нынешняя так называемая объединенная Германия», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что даже полноценной конституции у нынешней Германии «до сих пор нет».

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости противодействовать Еврокомиссии (ЕК), чтобы остановить вмешательство в повседневную жизнь людей.

Ранее в Германии заявили о необходимости вернуть обязательный призыв в армию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами