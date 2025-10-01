На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Канцлер Германии призвал вставлять палки в колеса Брюсселю

Bloomberg: Мерц хочет противодействовать Брюсселю, чтобы вернуть влияние ФРГ
true
true
true
close
Piroschka van de Wouw/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости противодействовать Еврокомиссии (ЕК), чтобы остановить вмешательство в повседневную жизнь людей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы должны вставить палки в колеса этой машине в Брюсселе», — высказался глава немецкого правительства на встрече с представителями бизнеса.

Он подверг резкой критике руководителя ЕК Урсулу фон дер Ляйен из-за попыток ввести новые налоги и расширить бюджет Евросоюза. По мнению канцлера, Брюссель «перегнул палку», поэтому часть полномочий Евросоюза следует вернуть национальным правительствам, например те, что касаются оборонного планирования.

Мерц пообещал составить список конкретных требований и представить его другим европейским лидерам.

По данным агентства, конфликт между фон дер Ляйен и Мерцем возник из-за Киева. Отмечается, что канцлеру ФРГ не понравились утверждения главы ЕК о якобы согласованной стратегии по отправке европейских солдат на Украину.

Ранее в Германии заявили о необходимости вернуть обязательный призыв в армию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами