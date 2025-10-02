Захарова поинтересовалась у Зеленского «откуда денюжки» на оружие США

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова задала Зеленскому и его адептам вопрос, откуда деньги на оружие США
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга задала президенту Украины Владимиру Зеленскому и его западным спонсорам вопрос, откуда у них деньги на сделку с США по американским вооружениям. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат во время общения с журналистами обратила внимание на заявление Зеленского о переговорах с Вашингтоном на счет сделки по закупке американских вооружений на сумму $90 млрд для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как?» — отметила Захарова.

В своей речи она также назвала Зеленского и его западных спонсоров «наемными киллерами» и предположила, что они зарабатывают за счет потерь среди граждан Украины.

19 августа Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне сообщил, что Украина хочет получить пакет военной помощи на $90 млрд для гарантий безопасности страны. По его словам, пакет включает авиацию, системы противовоздушной обороны (ПВО) и аналогичные поставки. Гарантии безопасности, разрабатываемые коалицией из 30 стран, будут формализованы документально в течение 7–10 дней, отметил он.

Ранее Зеленский попросил у Запада $30 млрд до конца года.

