Захарова: у Зеленского и его спонсоров нет воли к урегулированию конфликта

У президента Украины Владимира Зеленского и его западных спонсоров нет политической воли к мирному урегулированию конфликта. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

По ее мнению, украинский лидер совместно с союзниками Киева продолжает курс на «сознательную эскалацию» противостояния с Россией.

«Вот чем они занимаются на самом деле, вот что у них на уме», — отметила Захарова.

Она призвала не верить миролюбивым заявлениям Зеленского и его спонсоров с Запада, заявив, что «все их разглагольствования о мире абсолютно ничтожны».

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Зеленский намеренно тормозит начало переговоров о мирном разрешении украинского конфликта, преследуя личные цели.

Рогов считает, что украинский лидер не пойдет на сделку с Россией, пока не будет уверен, что в случае проведения выборов, которые должны будут пройти сразу после наступления мира, он «закончит зачистку политического поля и установит гарантированный контроль над внутриполитической ситуацией». Рогов добавил, что вероятность заключения мирного договора возрастет, когда Зеленский почувствует, что его власти ничто не угрожает.

Ранее на Украине заявили, что Европа запретила Зеленскому встречу с Путиным.