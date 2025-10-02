Политолог объяснила, как шатдаун скажется на авторитете администрации США

Шатдаун может негативно сказаться на авторитете США на международной арене, а также подорвать доверие американского общества к власти. Такое мнение в интервью РИАМО высказала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.

«Рядовые американцы, согласно опросам, винят в шатдауне самого [президента США Дональда] Трампа, который, по их мнению, намеренно затягивал встречу с конгрессменами Демократической партии. Также население недовольно деятельностью республиканцев, которые удерживают большинство в Конгрессе», — сказала Давидян.

Как считает эксперт, хаотичность Трампа, свойственная ему на внешнеполитическом контуре, медленно становится нормой для него и во внутренней политике, что может спровоцировать новый политический кризис.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

