Стало известно, когда в США начнут массово увольнять федеральных служащих

В США из-за шатдауна уже в ближайшие дни начнутся массовые увольнения сотрудников федеральных ведомств. Об этом, ссылаясь на главу Административно-бюджетного управления Белого дома Расселла Воута, сообщает газета Politico.

Воут провел в палате представителей закрытые консультации с конгрессменами-республиканцами, во время которых заявила, что массовые увольнения и сокращения федеральных сотрудников начнутся уже в течение одного-двух дней. По ее словам, из-за шатдауна в стране будет приостановлена часть программ по поддержке малообеспеченных семей. Кроме того, если финансирование не возобновится, с 15 октября прекратится выплата жалования военнослужащим. Воут также отметил, что правительство сейчас пересматривает принятые ранее решения о выделении миллиардов долларов на развитие инфраструктуры в штате Нью-Йорк.

Накануне стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило большую часть своей работы и отправило в вынужденный отпуск более 15 тысяч сотрудников в связи с начавшимся шатдауном федерального правительства США.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как шатдаун в США повлияет на курс доллара.