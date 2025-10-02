На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда в США начнут массово увольнять федеральных служащих

Politico: массовые увольнения в США из-за шатдауна начнутся в ближайшие дни
close
Максим Блинов/РИА Новости

В США из-за шатдауна уже в ближайшие дни начнутся массовые увольнения сотрудников федеральных ведомств. Об этом, ссылаясь на главу Административно-бюджетного управления Белого дома Расселла Воута, сообщает газета Politico.

Воут провел в палате представителей закрытые консультации с конгрессменами-республиканцами, во время которых заявила, что массовые увольнения и сокращения федеральных сотрудников начнутся уже в течение одного-двух дней. По ее словам, из-за шатдауна в стране будет приостановлена часть программ по поддержке малообеспеченных семей. Кроме того, если финансирование не возобновится, с 15 октября прекратится выплата жалования военнослужащим. Воут также отметил, что правительство сейчас пересматривает принятые ранее решения о выделении миллиардов долларов на развитие инфраструктуры в штате Нью-Йорк.

Накануне стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило большую часть своей работы и отправило в вынужденный отпуск более 15 тысяч сотрудников в связи с начавшимся шатдауном федерального правительства США.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как шатдаун в США повлияет на курс доллара.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами