В Кремле раскритиковали выборы в Молдавии

Прошедшие в Молдавии парламентские выборы были полны нарушений и странностей. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, выборы продемонстрировали, что половина молдован являются сторонниками налаживания добрых отношений между Молдавией и Россией.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что досрочные парламентские выборы, прошедшие в Молдавии, и их результат являются провалом работы западных стран.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Почти половина из них (24,17%) пришлась на «Патриотический избирательный блок». Один из его лидеров, глава Партии социалистов и экс-президент Игорь Додон, выступает за сближение с Россией.

Ранее президент Молдавии призвала найти решение по выводу российских войск из Приднестровья.