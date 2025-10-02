На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампу проведут закрытый разведывательный брифинг

Трампу проведут закрытый разведывательный брифинг на необъявленную тему
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп будет в четверг присутствовать на брифинге разведывательных служб. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«В 11:00 президент получает свой брифинг разведки», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что США предоставят Украине разведывательную информацию для нанесения ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России. Трамп подписал указ, позволяющий разведке страны и Пентагону помогать Киеву данными. С такой же просьбой США обратились к союзникам по НАТО.

В конце сентября спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сказал, что Вашингтон не запрещает Киеву наносить удары вглубь территории РФ. По его словам, у республики в этом вопросе нет неприкосновенных мест.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, чем обернется поставка Tomahawk Украине.

