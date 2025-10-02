Полковник Макгрегор признал, что США не готовы к войне с Россией

США не готовы к вооруженному конфликту с Россией. Такое заявление в эфире YouTube-канала Deep Dive сделал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Он обратил внимание, что Вооруженные силы РФ продолжают расти. Как сказал эксперт, обучение солдат в российских войсках проходит тщательно, и дисциплина находится на хорошем уровне.

«Я бы сказал, что нынешнее руководство [ВС РФ] превосходно. <...> Мы не готовы к войне с ними», — подчеркнул Макгрегор.

30 сентября глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с генералами и адмиралами заявил, что новой миссией ведомства будет исключительно ведение боевых действий.

Комментируя эти слова, военный эксперт Александр Артамонов выразил уверенность, что за воинственными высказываниями американского чиновника скрывается старая аксиома. Она заключается в том, что Вашингтон привык продавать оружие другим государствам, но сам не готов участвовать в вооруженном конфликте. Даже президент США признавал, что его страна сильна в торговле, но не в бою, отметил специалист.

Ранее в США переименовали министерство обороны в министерство войны.