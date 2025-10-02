На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Пентагона заявил о неготовности США к конфликту с РФ

Полковник Макгрегор признал, что США не готовы к войне с Россией
true
true
true
close
Dan Neal/U.S. Army

США не готовы к вооруженному конфликту с Россией. Такое заявление в эфире YouTube-канала Deep Dive сделал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Он обратил внимание, что Вооруженные силы РФ продолжают расти. Как сказал эксперт, обучение солдат в российских войсках проходит тщательно, и дисциплина находится на хорошем уровне.

«Я бы сказал, что нынешнее руководство [ВС РФ] превосходно. <...> Мы не готовы к войне с ними», — подчеркнул Макгрегор.

30 сентября глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с генералами и адмиралами заявил, что новой миссией ведомства будет исключительно ведение боевых действий.

Комментируя эти слова, военный эксперт Александр Артамонов выразил уверенность, что за воинственными высказываниями американского чиновника скрывается старая аксиома. Она заключается в том, что Вашингтон привык продавать оружие другим государствам, но сам не готов участвовать в вооруженном конфликте. Даже президент США признавал, что его страна сильна в торговле, но не в бою, отметил специалист.

Ранее в США переименовали министерство обороны в министерство войны.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами