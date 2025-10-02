В США заявили о нежелании воевать с Россией

В госдепе США заявили, что им в последнюю очередь хочется войны НАТО и России

Вовлечение НАТО в войну с Россией — это то, чего на Западе хотят меньше всего. Об этом заявил неназванный чиновник из государственного департамента США, передает телеканал Fox News.

По его словам, «только Богу известно», как может завершиться подобный конфликт.

Чиновник добавил, что вооруженный конфликт необязательно может начаться с «большого взрыва», ему предшествует эскалация, которая превращается в «спираль токсичности».

1 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится в конфронтации с Россией, «которая уже несколько лет является очень агрессивным актором» в информационном пространстве. Он также призвал усиливать военный потенциал Европы с помощью ракет большой дальности и систем защиты от БПЛА.

29 сентября бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации.

Ранее в НАТО призвали «усилить ответ» России на ее действия.