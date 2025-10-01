На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Небензя сделал заявление о возможной передаче Украине ракет Tomahawk

Небензя: поставки ракет Tomahawk Украине не изменили бы ситуацию на поле боя
militaeraktuell.at

Поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине не изменили бы ситуацию на поле боя. Об этом журналистам заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказывался на этот счет. Он сказал, что сделки еще нет, не факт, что Tomahawk будут переданы украинцам. Во-вторых, передадут или нет, это не изменит положения дел на поле боя», — сказал дипломат.

По его словам, при необходимости Россия найдет ответ на это.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США о возможных поставках этих ракет на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.

Ранее в США объяснили, почему Украина не сможет воспользоваться ракетами Tomahawk.

