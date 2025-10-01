Небензя провел разговор с новым постпредом США при ООН

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сообщил, что у него состоялся хороший разговор с новым постпредом США при всемирной организации Майклом Уолтцем, передает РИА Новости.

«У нас была очень хорошая встреча», — отметил Небензя.

Он уточнил, что высказывать свое мнение о Майке Уолтце сейчас было бы преждевременно, но ему понравилось общение с американским коллегой.

«И я думаю, что это было, может быть, немного самонадеянно, но, думаю, это было взаимно», — сказал Небензя.

Кроме того, российский дипломат сообщил, что Соединенные Штаты пока не дали ответа на предложение России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц официально вступил в должность постоянного представителя страны при ООН 20 сентября. Его кандидатуру поддержали 47 американских сенаторов, против выступили 43.

Ранее Небензя обвинил Британию, ФРГ и Францию в хронических нарушениях СВПД.