Последствия поддержки Украины для США и Европы окажутся плачевными. Об этом на YouTube-канале Deep Dive заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«В этом случае последствия для нас будут плачевными. Когда конфликт закончится, ведь он не будет идти вечно, ставить условия будет Россия», — сказал он.

Макгрегор отметил, что украинский конфликт кончится на условиях России.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью телеканалу Fox News, в котором рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления Вэнса о возможных поставках «Томагавков» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет запускать эти ракеты при их нахождении на украинских территориях.

Ранее в Европе заявили Украине, что она не сможет запускать ракеты Tomahawk.