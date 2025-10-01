В Европе заявили Украине, что она не сможет запускать ракеты Tomahawk

Украина не сможет использовать ракеты Tomahawk, поскольку ВСУ ограничены в использовании своего воздушного и морского пространства. Об этом в соцсети X заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Насколько я понял, Tomahawk можно запустить только с воздуха или с моря, а у ВСУ нет ни того, ни другого», — отметил он.

close «Газета.Ru»

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью телеканалу Fox News, в котором рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления Вэнса о возможных поставках «Томагавков» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет запускать эти ракеты при их нахождении на украинских территориях.

Ранее Госдеп одобрил продажу Германии управляемых ракет на $1,23 млрд.