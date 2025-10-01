Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катара

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает рассмотрение любой атаки на Катар как угрозу безопасности Соединенным Штатам. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

«В свете продолжающихся угроз государству Катар со стороны иностранной агрессии Соединённые Штаты гарантируют безопасность и территориальную целостность Катара от внешнего нападения», — говорится в указе, датируемом 29 сентября.

Согласно документу, любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара будет восприниматься как угроза миру и США. Для защиты интересов двух стран при таком сценарии будут предприняты все необходимые меры, подчеркивается в указе.

Также сообщается, что Пентагон начнет с Катаром совместное планирование оперативных действий в ответ на иностранную агрессию.

9 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Целью операции, названной «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху в присутствии Трампа извинился перед премьером Катара.