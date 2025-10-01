Макрон напомнил о ядерном зонтике Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что французский ядерный зонтик существует.

По его словам, Париж работает над модернизацией ядерной доктрины страны.

«В настоящее время я работаю над обновлением нашей доктрины и хочу углубить стратегический диалог с европейцами, которые этого желают», — отметил французский президент.

Он уточнил, что в 2026 году выступит с программной речью, касающейся ядерной доктрины Франции.

В конце июня глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан призвал дать Германии доступ к ядерному оружию Франции и Британии. По мнению политика, американское вооружение не является достаточным для защиты страны.

После этого канцлер канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что делает ставку на сохранение американского ядерного зонтика на континенте, но открыт для дискуссий о создании соответствующего европейского щита.

В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает идею размещения ядерного оружия и рассчитывает на помощь Франции в этом вопросе.

