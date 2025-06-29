Немецкий политик высказался за получение ФРГ доступа к ядерному оружию

Политик Шпан призвал дать Германии доступ к ядерному оружию Франции и Британии

Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан призвал дать Германии доступ к ядерному оружию Франции и Британии. Его слова приводит газета Die Welt.

По мнению политика, американское вооружение не является достаточным для защиты страны.

«Мы должны обсудить участие в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Британии, возможно, собственное участие вместе с другими европейскими государствами», — сказал он.

Шпан отметил, что европейские страны должны активно разговаривать о создании общего «ядерного зонтика». При этом, подчеркнул он, Германия должна играть ведущую роль в этом процессе. Политик выразил мнение, что без ядерного сдерживания страны Европейского союза могут стать «игрушками мировой политики».

До этого Эстония высказалась о готовности принимать на своих аэродромах самолеты стран НАТО, которые способны нести ядерное оружие.

Ранее Песков напомнил, кто применил ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки.