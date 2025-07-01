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Мерц готов обсуждать создание «ядерного зонтика» в Европе

Канцлер ФРГ Мерц заявил о готовности обсудить создание ядерного зонтика в Европе
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Fabrizio Bensch/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что делает ставку на сохранение американского ядерного зонтика на континенте, но открыт для дискуссий о создании соответствующего европейского щита. Его слова с пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом приводит ТАСС.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что европейцы должны сделать все, чтобы сохранить партнерство в ядерной сфере с Вашингтоном. Однако это не означает, что страны континента не могут обсуждать создание «атомной защиты» в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Кроме того факта, что мы договорились поговорить об этом, до сегодняшнего дня не было новых инициатив. Но я открыт для обсуждения этого вопроса», — заявил Мерц.

До этого глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан призвал дать Германии доступ к ядерному оружию Франции и Британии. По мнению политика, американское вооружение не является достаточным для защиты страны.

Ранее в Германии рассказали об угрозе от «ядерного зонтика» Франции.

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