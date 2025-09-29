«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тремя загадочными сообщениями

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфире три сообщения со словами «возмещение», «сбраживание» и «тигровар». Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

29 сентября «Радиостанция Судного дня» передала три сообщения подряд. Первое вышло в эфир в 10:31 мск и содержало слово «возмещение». Спустя час последовала вторая передача с упоминанием слова «сбраживание». Третье сообщение было передано в 12:54 мск и включало ранее не встречавшуюся словоформу «тигровар».

Все три слова прозвучали в эфире впервые.

До этого «Радиостанция Судного дня» в течение дня передала в эфир сообщения со словами «капосорт» и «бирючий».

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией. Периодически «жужжащий» сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке, которые непонятны обывателям.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».