Посольства США приостановили обновление информации в соцсетях

Американские посольства в различных странах мира массово объявили о приостановке регулярного обновления своих страниц в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) из-за остановки финансирования американского правительства.

«В связи с приостановкой финансирования эта страница Facebook не будет регулярно обновляться до полного возобновления работы, за исключением экстренной информации о безопасности», — говорится в объявлениях дипмиссий.

Что касается различных плановых услуг, вроде выдачи виз и паспортов, то они будут продолжаться «по мере возможностей» в условиях приостановки финансирования, подчеркнули в посольствах.

Федеральное правительство США официально прекратило работу 1 октября, так как Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

Шатдаун означает, что государственные учреждения не могут тратить деньги, а госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска. Что касается критически важных специалистов — врачей, военных, водителей общественного транспорта и т.д. — они работают бесплатно.

