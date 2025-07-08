На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стрелявший в Фицо дал необычное объяснение своему поступку

Стрелявший в Фицо заявил, что сделал это из-за того, что премьер душил культуру
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Совершивший покушение на премьера Словакии Роберта Фицо поэт Юрай Цинтула на суде заявил, что стрелял в главу кабмина потому, что тот якобы «душил культуру». Об этом пишет РИА Новости.

«Потому что душил культуру», — ответил злоумышленник на вопрос журналиста, почему тот в мае 2024 года стрелял в премьера Словакии.

При входе в зал суда Цинтула крикнул: «Да здравствует свободная культура».

15 мая прошлого года с 60-летним премьер-министром Словакии пытался расправиться 71-летний поэт Юрай Цинтула. Он выстрелил в политика из короткоствольного ружья, когда тот подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Нападавший успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Врачи допускали, что он не выживет. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Фицо смог вернуться к работе только в июле.

На этом фоне сообщалось, что оппозиция в Словакии стала более агрессивной после покушения на премьер-министра республики Роберта Фицо.

Ранее стало известно о третьей операции премьера Словакии после покушения.

Все новости на тему:
Покушение на премьера Словакии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами