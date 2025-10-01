Бывший советник Кучмы заявил о катастрофе для Украины из-за шатдауна в США

Шатдаун правительства США может привести к сокращению военной помощи Киеву, в том числе поставок оружия. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«По сути, это катастрофа. И [президент Украины Владимир] Зеленский ничего с этим не может сделать, как и его окружение», — сказал эксперт.

Он отметил, что украинские власти зависит от США, поэтому для Украины с «этой неразбирихой в Америке» наступает тяжелый период. По мнению Соскина, шатдаун рискует и вовсе оборвать отношения между Киевом и Вашингтоном, поскольку правительство США будет сосредоточено на своих проблемах, а не на Украине.

Федеральное правительство США официально прекратило работу 1 октября, так как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе. Это значит, что государственные учреждения не могут тратить деньги. Госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а критически важные специалисты — врачи, военные, водители общественного транспорта и т.д. — работают бесплатно.

По прогнозу инвестиционного стратега Александра Бахтина, из-за шатдауна в США доллар к концу года будет стоить 87-88 рублей. По его словам, до этого события прогноз по курсу доллара к декабрю был 90+ рублей.

Ранее были названы последствия шатдауна в США для россиян.