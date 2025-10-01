На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Финляндии назвал «хорошей идеей» изъятие активов России в пользу Украины

Virginia Mayo/AP

Использование российских замороженных активов за рубежом в интересах Украины является «хорошей идеей». Об этом на саммите ЕС в Дании заявил премьер Финляндии Петтери Орпо, передает агентство Reuters.

«Нам нужен сильный и устойчивый, долгосрочный пакет мер для Украины, и (сделать это – «Газета.Ru») с помощью замороженных российских активов - очень хорошая идея, и я думаю, что мы должны двигаться вперед в этом направлении», — сказал он.

1 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Европейского союза использовать замороженные российские активы для закупок необходимого Украине вооружения.

Песков подчеркнул, что страны и лица, которые стремятся незаконно своровать, присвоить суверенные активы Российской Федерации, будут подвергнуты судебному преследованию, будут призваны к ответственности.

Пресс-секретарь назвал планы Европейского союза по присвоению активов РФ разрушением доверия к принципу неприкосновенности собственности.

Ранее в Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС.

Санкции против России
