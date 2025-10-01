На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Венгрии заявил, что новый план бюджета ЕС служит интересам Киева

Сийярто: проект семилетнего бюджета ЕС скорее служит военным интересам Украины
Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что подготовленный Брюсселем семилетний проект бюджета (2028–2034 годы) направлен не столько на решение проблем ЕС, сколько на финансирование Украины. Его слова приводит в соцсети X государственный секретарь по международным коммуникациям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

«Министр Сийярто заявил, что Брюссель подготовил семилетний бюджет, в котором «речь скорее идет об Украине, а не о ЕС»», — написал Ковач.

По мнению дипломата, Европа сталкивается с проблемами конкурентоспособности, безопасности в области энергетики, а также экономического роста, но вместо этого Брюссель планирует выделять деньги для Украины и ее армии.

Сийярто также отметил, что Брюссель готовится к войне и настроен на то, чтобы ее финансированием занимались европейские налогоплательщики. Венгрия, в свою очередь, не хочет чтобы на деньги ее граждан осуществлялось финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул министр.

19 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не примет предложенный ЕК проект бюджета Евросоюза на 2028 — 2034 годы, который предусматривает выделение венгерских денег Украине. Он заявил, что «никогда не примет бюджет ЕС», направленный на разорение фермеров Венгрии и который делает страну «уязвимой для шантажа».

Ранее в СВР узнали о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии.

Новости Украины
