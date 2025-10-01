Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что подготовленный Брюсселем семилетний проект бюджета (2028–2034 годы) направлен не столько на решение проблем ЕС, сколько на финансирование Украины. Его слова приводит в соцсети X государственный секретарь по международным коммуникациям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

«Министр Сийярто заявил, что Брюссель подготовил семилетний бюджет, в котором «речь скорее идет об Украине, а не о ЕС»», — написал Ковач.

По мнению дипломата, Европа сталкивается с проблемами конкурентоспособности, безопасности в области энергетики, а также экономического роста, но вместо этого Брюссель планирует выделять деньги для Украины и ее армии.

Сийярто также отметил, что Брюссель готовится к войне и настроен на то, чтобы ее финансированием занимались европейские налогоплательщики. Венгрия, в свою очередь, не хочет чтобы на деньги ее граждан осуществлялось финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул министр.

19 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не примет предложенный ЕК проект бюджета Евросоюза на 2028 — 2034 годы, который предусматривает выделение венгерских денег Украине. Он заявил, что «никогда не примет бюджет ЕС», направленный на разорение фермеров Венгрии и который делает страну «уязвимой для шантажа».

Ранее в СВР узнали о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии.