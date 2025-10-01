В Кремле рассказали об обеспечении безопасности на Запорожской АЭС

Российские специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать высказывание украинского лидера Владимира Зеленского, который сообщил о критической ситуации на инфраструктурном объекте и обвинил в этом россиян.

Представитель Кремля напомнил, что Запорожская АЭС находится под контролем российских властей. При этом станция и находящаяся рядом с ней инфраструктура регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую сама же и контролирует. <...> Российские специалисты, сотрудники станции делают все возможное, чтобы обеспечить ее безопасность, она обеспечивается надежно», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что представители Москвы находятся в постоянном контакте с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), обсуждая с ними ситуацию на АЭС.

30 сентября Зеленский заявил, что на Запорожской АЭС наблюдается критическая ситуация. По его словам, инфраструктурный объект на протяжении семи дней снабжался электричеством от дизель-генераторов. Глава государства добавил, что россияне якобы препятствуют ремонту линий электросети до станции и восстановлению базовой безопасности на ней.

Ранее с территории Запорожской АЭС из-за атаки со стороны украинских войск эвакуировали сотрудников МАГАТЭ.