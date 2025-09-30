На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о критической ситуации на Запорожской АЭС

Зеленский: на Запорожской АЭС фиксируется критическая ситуация
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

В настоящее время на Запорожской атомной электростанции (АЭС) наблюдается критическая ситуация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, АЭС уже на протяжении семи дней снабжается электричеством от дизель-генераторов. Глава республики утверждает, что оборудование не рассчитано на такой режим работы.

«У нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети до станции и восстановлению базовой безопасности», — сказал президент Украины.

27 сентября представители Запорожской АЭС заявили, что станция располагает необходимым объемом дизельного топлива для продолжительной работы резервных дизель-генераторов в случае отключения от внешнего энергоснабжения. На ЗАЭС также отметили, что функции охлаждения ядерного топлива, находящегося в бассейнах выдержки и реакторах, выполняются в полном соответствии с регламентом.

Ранее на ЗАЭС оценили возможность повторения сценария «Фукусимы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами