Зеленский заявил о критической ситуации на Запорожской АЭС

В настоящее время на Запорожской атомной электростанции (АЭС) наблюдается критическая ситуация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, АЭС уже на протяжении семи дней снабжается электричеством от дизель-генераторов. Глава республики утверждает, что оборудование не рассчитано на такой режим работы.

«У нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети до станции и восстановлению базовой безопасности», — сказал президент Украины.

27 сентября представители Запорожской АЭС заявили, что станция располагает необходимым объемом дизельного топлива для продолжительной работы резервных дизель-генераторов в случае отключения от внешнего энергоснабжения. На ЗАЭС также отметили, что функции охлаждения ядерного топлива, находящегося в бассейнах выдержки и реакторах, выполняются в полном соответствии с регламентом.

