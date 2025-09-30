На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт объяснил, почему Киев будет готовить провокацию в Польше

Военный эксперт Коновалов: провокация Киева в Польше продолжит историю с БПЛА
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Украина может готовить новую провокацию против России на территории Польши, чтобы логично продолжить историю с якобы упавшими российскими беспилотниками. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

«Провокация Киева на территории Польши станет продолжением истерии с якобы российскими беспилотниками. В этом, конечно, есть определенная логика действий западных и украинских спецслужб», — сказал военный эксперт.

По мнению Коновалова, вскрывая подобные планы Украины, «СВР может показать простым обывателям на Западе, до какого уровня провокаций готовы дойти в Киеве для достижения своих целей».

Служба внешней разведки России сообщила, что Украина готовит резонансную провокацию на территории Польши, куда планируется забросить диверсионно-разведывательную группу, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

По данным СВР, власти Украины рассчитывают новой провокацией побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России.

Ранее в СВР обвинили Украину в попытках втянуть НАТО в конфликт с Россией.

