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Венгрия выступила против нового проекта бюджета ЕС

Орбан: Венгрия не примет бюджет ЕС, который сверстан для финансирования Украины
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Global Look Press

Венгрия не примет предложенный Европейской комиссией (ЕК) проект бюджета Евросоюза (ЕС) на 2028-2034 годы, который предусматривает выделение венгерских денег Украине. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я никогда не приму бюджет ЕС, который направляет венгерские деньги на Украину. Я никогда не приму бюджет ЕС, который разоряет венгерских фермеров. Я никогда не приму бюджет ЕС, который делает Венгрию уязвимой для шантажа», — написал он.

Накануне Орбан заявил, что предлагаемый новый проект бюджета разрушит Евросоюз. По его мнению, в предложенном ЕК проекте бюджета отсутствуют четкие стратегические основы.

До этого власти Германии заявили, что выступают против предложения ЕК увеличить бюджет Евросоюза.

По мнению Берлина, в настоящее время ЕС должен повысить конкурентоспособность и быть готовым к обороне, а Европе необходимо быть способной действовать на глобальном уровне. Поэтому, в условиях, когда все государства — члены Евросоюза прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов, ФРГ не может поддержать предложение Еврокомиссии.

Ранее эксперт объяснил, почему Еврокомиссия предлагает увеличить бюджет ЕС.

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