Поклонская отреагировала на призыв из Британии сделать Крым непригодным для жизни

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале назвала заявление экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о необходимости сделать полуостров непригодным для жизни призывом к геноциду.

«Грубо говоря, Бен Уоллес призывает к геноциду жителей полуострова, а это 2,5 млн человек, только из-за того, что президент России любит Крым», — написала Поклонская.

Она указала, что Владимиру Путину нравится и «прекрасный Лондон», в связи с чем призвала Уоллеса «начать с него», и «дальнобойные ракеты не понадобятся». Поклонская призвала экс-министра забыть о полуострове, который определился со своей судьбой в 2014 году.

Накануне бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Запад обеспечить Украину возможностями для того, чтобы сделать Крым «непригодным для жизни». Экс-министр завяил, что Европе следует нанести удар по самолюбию президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крым со «Святой горой».

Ранее Зеленский заявил, что России не удастся «стереть» Украину.