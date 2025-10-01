Захарова рекомендовала Навроцкому, советующемуся с духом, обратиться в церковь

Захарова: Навроцкому надо бежать в церковь и сказать, что к нему приходят бесы

Президенту Польши Каролю Навроцкому, который заявил об общении с духом маршала Юзефа Пилсудского, надо поспешить в церковь и признаться, что к нему приходят бесы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«В церковь ему [Навроцкому] надо бежать и говорить, что к нему бесы приходят», — сказала Захарова.

По ее мнению, очевидна связь подобных откровений польского лидера с приемом неких препаратов.

До этого Захарова напомнила, как Навроцкий в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке «закидывался» препаратами на глазах у всего мира. Она отметила, что в такой ситуации «не за горами приход Ивана Сусанина».

Кароль Навроцкий в эфире польской радиостанции Zet признался, что советуется по важным вопросам с духом польского государственного деятеля, маршала Юзефа Пилсудского (1867 — 1935). Президент Польши сообщил, что встречается с ним в своей резиденции в Бельведере и общается почти каждый день. Навроцкий рассказал, что обсуждает с духом разные темы, в том числе угрозы, якобы исходящие от России. Польский лидер утверждает, что маршал, известный русофобскими и антисоветскими убеждениями, и сейчас не изменил своих политических взглядов.

Ранее Навроцкий заявил, что не видит проблемы в публичном употреблении снюса.