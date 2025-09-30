Захарова высмеяла общающегося с духом президента Польши

Захарова о словах Навроцкого про дух Пилсудского: не за горами приход Сусанина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на признание президента Польши Кароля Навроцкого о том, что он почти ежедневно советуется с духом маршала Юзефа Пилсудского. В беседе с ТАСС она отметила, что, по всей видимости, не за горами приход Ивана Сусанина.

Захарова напомнила, как Навроцкий в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке «закидывался» препаратами на глазах у всего мира. Тем самым дипломат намекнула на то, что Навроцкий может принимать вещества, влияющие на его сознание.

«Тот самый президент Польши, который в зале ГА ООН неделю назад закидывался препаратами на глазах всего мира? Не за горами приход Сусанина», — высказалась она.

До этого Кароль Навроцкий признался, что советуется по важным вопросам с духом польского государственного деятеля, маршала Юзефа Пилсудского (1867 — 1935). Президент Польши сообщил, что встречается с ним в своей резеденции в Бельведере и общается почти каждый день.

По словам Навроцкого, он обсуждает с духом Пилсудского разные темы, в том числе угрозы, которые якобы исходят со стороны России. Польский лидер утверждает, что маршал, известный русофобскими и антисоветскими убеждениями, и сейчас не изменил своих политических взглядов.

Ранее Навроцкий заявил, что не видит проблемы в публичном употреблении снюса.