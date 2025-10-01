Дуров рассказал о попытке давления на него перед выборами президента в Молдавии

Дуров: после удаления каналов в Telegram во Франции за меня «замолвили словечко»

Создатель Telegram Павел Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману. рассказал, что французские спецслужбы намекнули ему на содействие в его деле во Франции после того, как мессенджер удалил ряд каналов в Молдавии.

По словам предпринимателя, осенью 2024 года, незадолго до президентских выборов в Молдавии, французская разведка обратилась к его команде с просьбой заблокировать несколько каналов под предлогом борьбы со вмешательством. Telegram удалил часть ресурсов, посчитав, что они действительно нарушали правила платформы. Однако, когда поступил новый список из десятков каналов, команда отказалась его исполнять, так как не увидела оснований для блокировки.

Дуров отметил, что вскоре получил сигнал от представителей спецслужб: после удаления некоторых каналов они якобы обратились к следственному судье, рассматривавшему его дело во Франции. По словам основателя Telegram, он был шокирован таким подходом и не понимал, какое отношение молдавские выборы могли иметь к расследованию в отношении него.

Дуров уже заявлял, что французская разведка предлагала содействие по его делу в обмен на цензурирование каналов в преддверии выборов в Молдавии. Тогда он подчеркнул, что Telegram не удаляет контент по политическим мотивам.

Дурова задержали во Франции вечером 24 августа 2024 года, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Дурова обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему запрещено покидать территорию республики без разрешения суда.

