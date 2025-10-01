На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты оценили шансы на выполнение плана Трампа по Газе

Эксперт Долгов: ХАМАС может выдвинуть свои условия по плану Трампа
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

План президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий в секторе Газа является реалистичным, но может столкнуться с трудностями. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразили российские эксперты-востоковеды.

«Во многом и потому, что надо вывести Израиль из-под критики многих представителей международного сообщества, в том числе союзников США. План в целом достаточно реалистичный», — отметил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По его словам, ключевой вопрос — судьба движения ХАМАС в Газе, так как план предполагает его уход с политической сцены.

«С другой стороны, ХАМАС сейчас значительно ослаблен. Руководство, часть которого уже уничтожена, скорее всего, теперь согласится, но, возможно, выдвинет какие-то собственные условия», — добавил Долгов.

Эксперт также считает, что это возможность для Израиля выйти из ситуации, «не потеряв лицо», на фоне обвинений в геноциде палестинцев на уровне ООН.

С ним согласна руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская. Она указала, что, в отличие от предыдущих «абсолютно нереалистичных» предложений Трампа, нынешний план выглядит более продуманным.

«Хотя, учитывая очень острую ситуацию в Газе, в рядах ХАМАС и политические противоречия в Израиле, без трудностей не обойдется», — подчеркнула Звягельская.

Она полагает, что от ХАМАС трудно ожидать позитивной реакции, поскольку соглашение означает конец их правления в секторе. Однако альтернативой, по ее словам, может стать только продолжение «бойни».

30 сентября Трамп заявил, что даст палестинскому движению ХАМАС «три или четыре дня», чтобы согласиться на режим прекращения огня в Газе.

Ранее Израиль внес несколько правок в план Трампа по сектору Газа.

