Эксперты оценили шансы на выполнение плана Трампа по Газе

План президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий в секторе Газа является реалистичным, но может столкнуться с трудностями. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразили российские эксперты-востоковеды.
«Во многом и потому, что надо вывести Израиль из-под критики многих представителей международного сообщества, в том числе союзников США. План в целом достаточно реалистичный», — отметил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
По его словам, ключевой вопрос — судьба движения ХАМАС в Газе, так как план предполагает его уход с политической сцены.
«С другой стороны, ХАМАС сейчас значительно ослаблен. Руководство, часть которого уже уничтожена, скорее всего, теперь согласится, но, возможно, выдвинет какие-то собственные условия», — добавил Долгов.
Эксперт также считает, что это возможность для Израиля выйти из ситуации, «не потеряв лицо», на фоне обвинений в геноциде палестинцев на уровне ООН.
С ним согласна руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская. Она указала, что, в отличие от предыдущих «абсолютно нереалистичных» предложений Трампа, нынешний план выглядит более продуманным.
«Хотя, учитывая очень острую ситуацию в Газе, в рядах ХАМАС и политические противоречия в Израиле, без трудностей не обойдется», — подчеркнула Звягельская.
Она полагает, что от ХАМАС трудно ожидать позитивной реакции, поскольку соглашение означает конец их правления в секторе. Однако альтернативой, по ее словам, может стать только продолжение «бойни».
30 сентября Трамп заявил, что даст палестинскому движению ХАМАС «три или четыре дня», чтобы согласиться на режим прекращения огня в Газе.
Ранее Израиль внес несколько правок в план Трампа по сектору Газа.