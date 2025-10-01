Россия приступила к председательству в Совбезе ООН в юбилей организации

Россия приступила к выполнению обязанностей председателя Совета Безопасности ООН в октябре, когда всемирная организация отмечает 80-летие со дня основания. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представит программу работы органа на пресс-конференции в штаб-квартире организации, сообщает ТАСС.

Председательство в Совбезе ООН осуществляется на ротационной основе и длится один месяц. Россия принимает полномочия у Южной Кореи и в ноябре передаст их Сьерра-Леоне. Официальным днем основания ООН считается 24 октября 1945 года, когда Советский Союз сдал ратификационную грамоту, обеспечив вступление в силу Устава организации. В функции председателя входит составление программы работы, согласование проведения внеплановых встреч и решение процедурных вопросов.

27 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия в период своего председательства в Совете Безопасности ООН намерена 24 октября провести заседание, посвященное рассмотрению вопроса о соблюдении Устава ООН в день его вступления в силу.

Ранее Сингапур призвал ограничить использование права вето членами Совбеза ООН.