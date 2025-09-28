Сингапур призвал ограничить использование права вето членами СБ ООН

Необходимо реформировать ООН, лишив возможности постоянных членов Совбеза их постоянного права на вето. Об этом заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, пишет РИА Новости.

«СБ, на который Устав ООН возлагает главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, необходима реформа для более эффективного выполнения этого мандата», — сказал он.

Дипломат назвал «циничным» использования права вето постоянными членами Совбеза.

23 сентября состоялось открытие сессии Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня. В рамках этого мероприятия главы государств и правительств оценивают сложившуюся международную обстановку и формулируют свои взгляды на ключевые мировые конфликты. Первым на сессии выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обратившись к мировому сообществу с призывом к мирному урегулированию ситуации на Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в период своего председательства в Совете Безопасности ООН намерена 24 октября провести заседание, посвященное рассмотрению вопроса о соблюдении Устава ООН в день его вступления в силу.

Ранее Лавров с трибуны Генассамблеи ООН заявил о готовности России к переговорам по Украине.