Россия проведет заседание в качестве председателя Совбеза ООН 24 октября

Лавров: Россия 24 октября проведет заседание в качестве председателя СБ ООН
Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Россия в период своего председательства в Совете Безопасности ООН намерена 24 октября провести заседание, посвященное рассмотрению вопроса о соблюдении Устава ООН в день его вступления в силу. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, подводя итоги участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.

«На наше председательство приходится юбилейная дата — 24 октября, день образования Организации Объединенных Наций. Мы в этот день планируем провести специальное заседание. Не для того, чтобы опять выражать поддержку тем принципам, которые были заложены отцами-основателями в Устав организации, а чтобы посмотреть, как эти принципы сегодня должны выполняться», — пояснил Лавров.

23 сентября состоялось открытие сессии Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня. В рамках этого мероприятия главы государств и правительств оценивают сложившуюся международную обстановку и формулируют свои взгляды на ключевые мировые конфликты. Первым на сессии выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обратившись к мировому сообществу с призывом к мирному урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.

