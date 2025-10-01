В США назвали Россию крупнейшим экспортером обогащенного урана

По итогам 2024 года Россия осталась лидером по экспорту обогащенного урана для атомных электростанций в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA), входящего в структуру министерства энергетики США.

В документе отмечается, что в 2024 году по контрактам на оказание услуг по обогащению урана с восемью различными поставщиками было приобретено 15 миллионов единиц работы разделения (ЕРР). Доля ЕРР, импортированных из-за рубежа, распределилась следующим образом: 20% приходилось на Россию, 18% — на Францию, 15% — на Нидерланды, 9% — на Великобританию и 7% — на Германию.

Приведенные в отчете данные, характеризующие трудовые затраты на разделение изотопов в процессе обогащения урана, подтверждают, что Россия удерживает позицию ведущего импортера топлива для американских АЭС с 2020 года.

До этого президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран — членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей.

Ранее в США заявили, что не могут отказаться от закупок российского обогащенного урана.