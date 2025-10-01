Орбан заявил, что готов сбивать беспилотники над Венгрией

Венгрия намерена сбивать беспилотные летательные аппараты, если они вторгнутся в воздушное пространство страны. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в подкасте «Борцовский час».

Отвечая на вопрос ведущего, подразумевавшего российское происхождение дронов, Орбан подчеркнул, что Венгрия не испытывает страха и будет сбивать их.

Кроме того, политик высказал убеждение, что Европейский Союз превосходит Россию во всех отношениях.

«Европа сильнее во всех измерениях, Россия слабее и в военном отношении, и экономически, и численно. Она не может нам навредить. Мы должны вести себя как сильное сообщество», — считает Орбан.

10 сентября после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши несколькими беспилотниками Орбан выразил солидарность с Варшавой. На своей странице в социальной сети X он также выступил с призывом к скорейшему урегулированию украинского конфликта.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия и ЕС не воюют с РФ, а говорящие обратное играют в опасную игру.