В выступлении Трампа перед военными увидели приверженность поставкам оружия Украине

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед военным руководством страны подчеркнул свою приверженность поставкам высокоточного оружия на Украину и усилиям по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом на своей странице в соцсети Х написал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Президент Трамп сформулировал концепцию мира с помощью силы и решительного прекращения войн, если они начинаются. Он вновь подчеркнул свою приверженность поставкам высокоточного оружия на Украину и продолжению усилий по установлению мира на Ближнем Востоке», — написал Грэм.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что оружие, имеющееся в наличии у Киева, достанет до любых военных объектов на территории России. Политик также заявил о необходимости для Украины достичь паритета, чтобы отвечать на действия России. Министр иностранных дел также призвал избавиться от иллюзий и «действовать решительно».

Ранее Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новых границ Украины.