На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина может остаться без чешских боеприпасов

NYT: Чехия при победе оппозиции может прекратить снабжать боеприпасами Украину
true
true
true
close
Kin Cheung/AP

В случае победы оппозиционных сил на парламентских выборах в Чехии может быть закрыта секретная программа по снабжению Украины артиллерийскими боеприпасами. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В публикации отмечается, что подобное может произойти, если на парламентских выборах большинство получит политическое движение ANO («Акция недовольных граждан»).

По словам члена Европарламента от ANO Ярослава Бзоха, с ростом потребительских цен «люди все больше и больше нервничают. В движении считают, что программа по снабжению Украины боеприпасами является дорогостоящей и непрозрачной из-за ее зависимости от теневых деловых сделок.

В ANO назвали секретность программы причиной ее будущей отмены с приходом оппозиции к власти.

«Мы не знаем, сколько нам придется за нее заплатить и пойдет ли она напрямую Украине», — сказал Бзох.

До этого замминистра обороны Швейцарии Маркус Мэдер заявил, что парламент Швейцарии может пересмотреть ограничения, которые не позволяют стране поставлять вооружения странам, находящимся в военном конфликте, в том числе Украине, эти поставки не выгодны военпрому страны.

Ранее в минобороны Украины сообщили о скорой передаче истребителей ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами