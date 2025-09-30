Украина может остаться без чешских боеприпасов

В случае победы оппозиционных сил на парламентских выборах в Чехии может быть закрыта секретная программа по снабжению Украины артиллерийскими боеприпасами. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В публикации отмечается, что подобное может произойти, если на парламентских выборах большинство получит политическое движение ANO («Акция недовольных граждан»).

По словам члена Европарламента от ANO Ярослава Бзоха, с ростом потребительских цен «люди все больше и больше нервничают. В движении считают, что программа по снабжению Украины боеприпасами является дорогостоящей и непрозрачной из-за ее зависимости от теневых деловых сделок.

В ANO назвали секретность программы причиной ее будущей отмены с приходом оппозиции к власти.

«Мы не знаем, сколько нам придется за нее заплатить и пойдет ли она напрямую Украине», — сказал Бзох.

До этого замминистра обороны Швейцарии Маркус Мэдер заявил, что парламент Швейцарии может пересмотреть ограничения, которые не позволяют стране поставлять вооружения странам, находящимся в военном конфликте, в том числе Украине, эти поставки не выгодны военпрому страны.

Ранее в минобороны Украины сообщили о скорой передаче истребителей ЕС.