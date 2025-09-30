На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Швейцария может пересмотреть ограничения на поставки оружия воюющим странам

МО Швейцарии: парламент может пересмотреть ограничения по поставкам Украине
Global Look Press

Парламент Швейцарии может пересмотреть ограничения, которые не позволяют стране поставлять вооружения странам, находящимся в военном конфликте, в том числе Украине, эти поставки не выгодны военпрому страны. Об этом заявил замминистра обороны Швейцарии Маркус Мэдер во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности, передает РИА Новости.

«Мы не можем осуществлять прямые поставки вооружения странам, находящимся в войне. И в нынешних условиях очевидно, что это препятствие для нашей военной промышленности», — сказал он.

Мэдер отметил, что в парламенте Швейцарии в данный момент проходят дебаты по поводу этого законодательства.

«Я сохраняю оптимизм в отношении того, что парламент сможет исправить это и пересмотреть законодательство в том плане, что мы смогли бы избавиться от ряда этих ограничений», — указал замминистра обороны.

Мэдер подчеркнул, что «нейтралитет Швейцарии не означает безразличие». Он напомнил, что страна «с начала конфликта поддерживала Украину дипломатическим, гуманитарным и финансовым путями».

Ранее в Швейцарии допустили причастность Украины с инциденту с БПЛА в Польше.

