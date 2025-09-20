В США заявили, что Трамп отстранился от решения конфликта на Украине

В последнее время президент США Дональд Трамп отошел от активной дипломатической деятельности и «занял пассажирское место», в том числе в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.

Еще недавно Трамп активно предлагал свои идеи по решению сложных международных конфликтов или посредничеству в них, но в последние недели практически перестал участвовать в их разрешении.

Теперь же президент предоставил союзникам возможность взять на себя инициативу, в некоторых случаях даже подталкивая их к этому, ограничиваясь общими обещаниями поддержки со стороны США без конкретики.

По мнению Reuters, сейчас фокус внимания Трампа сместился в сторону внутренних проблем США, таких как борьба с преступностью, противодействие «левому экстремизму» и пересмотр визовых программ.

20 сентября агентство писало, что противоречивая политика Трампа по отношению к России вызывает усталость у европейских дипломатов, работающих в Вашингтоне.

Ранее Келлог раскрыл отношение Трампа к Путину «за закрытыми дверьми».