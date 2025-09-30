В ЮАР подтвердили смерть посла во Франции

Власти ЮАР подтвердили информацию о смерти посла Южно-Африканской Республики во Франции при пока еще не выясненных обстоятельствах. Заявление опубликовано на сайте МИД страны.

«Правительство ЮАР с глубокой скорбью и глубоким сожалением объявляет о безвременной кончине Нкосинати Эммануэля Мтетвы, посла ЮАР во Франции», — сообщили дпломаты.

В МИД отметили, что Мтетва был выдающимся дипломатическим служащим для своей страны. До посольской работы он занимал посты министра полиции, а также министра спорта страны.

О пропаже дипломата стало известно в понедельник.

Как ранее сообщало издание Le Parisien, 30 сентября тело Мтетвы нашли под окнами гостиницы. Его номер располагался на 22 этаже. Полицейские не исключают версию с возможным суицидом. В настоящее время идет расследование обстоятельств случившегося.

Эммануэль Мтетва возглавил посольство ЮАР во Франции в феврале 2024 года. Кроме того, он был постпредом республики в ЮНЕСКО.

Ранее ушел из жизни посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.