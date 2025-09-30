Экс-министр обороны США призвал НАТО делать больше для Украины

Страны НАТО должны делать больше для «победы» Украины в конфликте с Россией. С таким заявлением выступил бывший министр обороны США Ллойд Остин, чьи слова передает «Укринформ».

По его словам, союзникам Киева «нужно делать больше» того, что предпринимается сейчас. Он напомнил о саммите стран НАТО в Гааге, когда большинство стран-членов выразили поддержку Украины и согласились увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

«Так что 3,5% этого обещания пойдет на основные оборонные вопросы, а еще 1,5% - на инфраструктуру, это огромное обязательство. И это, по моему мнению, означает много ресурсов для оказания дополнительной поддержки не только Украине, но и, что самое важное, всем странам НАТО», — сказал Остин.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп якобы встал на сторону Украины, поскольку любит «победителей». По его словам, американский лидер видит, что наступление ВС РФ якобы «угасает». Он указал, что размер России идет ей «во вред», из-за невозможности покрыть системами ПВО всю территорию.

