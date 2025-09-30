Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х резко отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского об ожидании миллиардов долларов от союзников с Запада.

«Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что «ожидает один миллиард долларов в месяц» в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции. Один миллиард в месяц!», — написал Филиппо.

Он призвал Францию не участвовать в инициативе, а также прекратить дальнейшую поддержку Киева. Политик задался вопросом, неужели французы согласятся «разориться ради такой марионетки, проигранной войны и коррупции», когда внутри страны говорят об отсутствии средств на больницы и пенсии.

До этого Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что цель Украины состоит в получении по миллиарду долларов в месяц в рамках механизма, который называется PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – соглашения между США и НАТО по поставкам оружия Киеву.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новых границ Украины.